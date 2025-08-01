Турция начала штрафовать торопливых пассажиров в самолете

В Турции впервые оштрафовали пассажиров за преждевременное вставание в самолете

В Турции пассажиров, покинувших свои места до полной остановки самолета, впервые оштрафовали. Об этом сообщило авиационное сообщество HavaSosyalMedya.

Инцидент произошел на борту рейса PC272 авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего из Софии в стамбульский аэропорт Сабиха Гёкчен.

По информации турецких СМИ, после приземления некоторые пассажиры самовольно встали с кресел и начали доставать ручную кладь, несмотря на неоднократные предупреждения бортпроводников оставаться на местах до полной остановки воздушного судна. В результате экипажу пришлось вызвать полицию. Нарушителей, по предварительным данным, оштрафовали на $70 (примерно 6,3 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Это первый случай применения новых правил, введенных в Турции с мая. Согласно действующим нормам, преждевременное вставание в салоне самолета во время руления или до отключения сигнала «пристегните ремни» приравнивается к административному нарушению. Санкции теперь распространяются на все внутренние и международные рейсы, отправляющиеся из турецких аэропортов.

Власти подчеркивали, что такие меры направлены на повышение безопасности пассажиров и предотвращение нештатных ситуаций при посадке и движении самолета по рулежной дорожке.

Ранее пассажир самолета открыл аварийный выход, чтобы подышать свежим воздухом.