Землетрясение произошло у новозеландских островов

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов новозеландского архипелага Кермадек. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы около 1:27 мск, а очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

28 июля в японском регионе Кюсю произошло мощное землетрясение. Японское метеорологическое агентство (JMA) оценило его магнитуду в 7,1. Геологическая служба США позднее сообщила о магнитуде 6,8. Эпицентр располагался на глубине около 10 км, примерно в 20 км к югу от города Кумамото. По данным местных властей, в результате стихийного бедствия не выжили как минимум 13 человек. Некоторые пострадавшие находятся в состоянии «кардиореспираторной остановки» — этот термин в Японии используют в предварительных сообщениях до официального объявления о летальном исходе.

Повреждены дороги и мосты, в нескольких зданиях возникли возгорания. Также приостановлено движение поездов, без электричества остались тысячи домов.

Ранее в Японии зафиксировали свыше 100 афтершоков после землетрясения.