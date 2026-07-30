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Общество

Мужчины со всего мира отправляются на запрещенный для женщин курорт на Бали

На Бали становится популярным «альфа-ретрит» без женщин и алкоголя
Global Look Press

На Бали набирает популярность «альфа-ретрит» — мужской курорт Bali Time Chamber, запрещенный для женщин. На видео с рекламой этого проекта на одноименном аккаунте в социальной сети TikTok обратила внимание газета New York Post (NYP).

«Никаких женщин, никакого алкоголя, никакого курения, никаких наркотиков, никаких вечеринок», — говорится в ролике.

Цель Bali Time Chamber — предоставить мужчинам, желающим развиваться и общаться с единомышленниками, пространство «без отвлекающих факторов». Как отметили организаторы, женщинам запрещен доступ на территорию ретрита.

Видео вызвало разную реакцию у пользователей соцсетей. Один из них признался, что хотел бы жить в этом месте. Другой пользователь саркастически спросил: «Сколько вы заплатите мне, чтобы я там остался?»

До этого двум гражданам Нидерландов запретили въезд на Бали за создание бегового клуба Entourage Bali, куда не допускались местные жители.

Ранее россияне сформировали на Бали свою экономику с оборотом в миллионы долларов.

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