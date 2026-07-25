Двух иностранцев выгнали из Индонезии за создание клуба для приезжих

Власти Бали обвинили двух иностранцев в создании расистского клуба для приезжих

Двум гражданам Нидерландов запретили въезд на Бали за создание бегового клуба Entourage Bali, куда не допускались местные жители. Об этом сообщает Nine.com.au.

Entourage Bali позиционирует себя как клуб для так называемых цифровых кочевников, помогающий новоприбывшим на остров находить круг общения и проводить время. Однако в соцсетях распространились посты о его эксклюзивности, после чего некоторые пользователи назвали группу расистской из-за якобы нетерпимости к индонезийцам.

Жительница Бали Анниса Рахмадани Маклин заявила, что ее заявку на вступление в клуб отклонили из-за имени и номера телефона, в то время как заявка ее мужа с «западным именем и номером» была одобрена мгновенно.

«Как вам не стыдно!» — написала она в соцсетях.

Гендиректор иммиграционной службы Бали Хендарсам Марантоко осудил произошедшее и заявил, что создавшие клуб голландцы будут внесены в черный список.

«Иностранные граждане не могут устанавливать свои собственные правила или эксклюзивные права в рамках юрисдикции Индонезии», — сказал он.

Марантоко поручил иммиграционной службе проверить организаторов клуба и при необходимости арестовать их. Позже иммиграционная служба сообщила, что двое голландцев — 35-летняя женщина и 37-летний мужчина — покинули страну и направились в Сингапур. Им выдан запрет на въезд обратно, они внесены в стоп-лист.

Соорганизаторы Entourage Bali принесли извинения, заявив, что являются инклюзивным сообществом и никогда не стремились проявлять неуважение или устраивать дискриминацию. Они пояснили, что в автоматизированном процессе одобрения заявок произошли ошибки, из-за которых некоторые индонезийские номера были отклонены. Группа также заверила, что индонезийцы составляли почти 25% участников их недавнего мероприятия — дискотеки.

Тем не менее администрация клуба объявила о приостановке всех мероприятий и взяла на себя полную ответственность за предъявленные претензии.

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