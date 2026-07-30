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Общество

На Камчатке спасатели сняли туристов со склона Никольской сопки

МЧС: спасатели сняли двух туристов, застрявших на склоне Никольской сопки
КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае»

Сотрудники МЧС помогли двум туристам из Петропавловска-Камчатского, которые не смогли самостоятельно спуститься со склона Никольской сопки в центре города. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в «Максе».

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы после того, как двое молодых людей оказались заблокированы на склоне сопки и не смогли продолжить спуск. На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС. Спасатели оперативно обнаружили туристов и с использованием альпинистского снаряжения поочередно подняли их на вершину, откуда они смогли безопасно спуститься.

В МЧС напомнили, что Никольская сопка может казаться легкой для подъема, однако это впечатление обманчиво. Ближе к вершине склон становится каменистым и осыпается, а на отдельных участках встречаются труднопроходимые места. Спасатели призвали жителей и гостей Камчатки соблюдать осторожность и не переоценивать свои силы при посещении этого популярного туристического объекта.

До этого сообщалось, что жителя японского города Кобе дважды пришлось спасать во время восхождения на гору Фудзи. Мужчина не смог самостоятельно завершить маршрут из-за сильного переутомления

Ранее житель Японии в возрасте 102 лет поднялся на вершину Фудзиямы.

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