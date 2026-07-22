Пытавшийся покорить гору мужчина два раза вызывал спасателей, жалуясь на усталость

Жителя японского города Кобе дважды пришлось спасать во время восхождения на гору Фудзи. Мужчина не смог самостоятельно завершить маршрут из-за сильного переутомления, пишет The Tokyo Reporter.

Мужчина начал подъем на гору, но вскоре сообщил спасателям, что полностью выбился из сил и не может продолжать путь. Горно-спасательная служба помогла мужчине добраться до горной хижины, где он провел ночь, проспав около 11 часов. На следующее утро японец попытался самостоятельно спуститься вниз.

За час он преодолел всего около 300 метров и остановился из-за боли в стопе. Затем мужчина смог пройти еще примерно 100 метров, после чего окончательно выбился из сил и снова позвонил спасателям.

По словам туриста, он «слишком устал, чтобы двигаться», и самостоятельно продолжить спуск не сможет. Спасатели вновь прибыли на место и сопровождали его до подножия горы, где мужчина благополучно завершил маршрут.

В полиции отметили, что турист имел опыт горных восхождений и был экипирован надлежащим образом. После инцидента правоохранители напомнили альпинистам, что перед подъемом необходимо объективно оценивать свое физическое состояние и при малейших сомнениях отказаться от восхождения.

Ранее житель Японии в возрасте 102 лет поднялся на вершину Фудзиямы.