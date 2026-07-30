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Общество

В Москве в ближайшее время может выпасть до 15 мм осадков

Гидрометцентр: до 15 мм осадков может выпасть в Москве этой ночью и утром
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве этой ночью и утром может местами выпасть до 15 мм осадков. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По его информации, до 09:00 мск четверга, 30 июля, в столице прогнозируется дождь, местами сильный, количество выпавших осадков может составить от 5 до 10 мм, а местами — до 15 мм.

Наиболее интенсивными осадки могут быть в период с полуночи до 03:00 мск — за этот период на город может вылиться до 6 мм осадков. Потом интенсивность будет снижаться. При этом ночью в Москве ожидается около +14…+16°C, в Подмосковье — от +11ºС до +16°C.

Днем в четверг прогнозируется кратковременный дождь и в отдельных районах гроза. При этом температура в столице составит до +22°C, в области — до +23°C.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в последнюю неделю июля в Москве ожидается неустойчивая погода. По ее словам, жителям столицы и Подмосковья не стоит ждать ни изнуряющей жары, ни затяжных периодов солнечного штиля.

Также синоптик отметила, что регион будет находиться под перекрестным влиянием атмосферных фронтов с разных сторон, поэтому погода будет постоянно меняться. При этом ожидаются ежедневные осадки — различной интенсивности и локального характера.

Ранее стало известно, какой будет погода в августе в Центральной России.

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