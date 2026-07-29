В Новосибирске мужчина избил женщину ногами по лицу на глазах ребенка

В Новосибирске мужчина жестоко избил женщину на улице прямо на глазах у ребенка. Об этом сообщает NGS.RU.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Зорге и попал в объектив камеры домофона. Мужчина догнал убегавшую от него женщину, схватил ее за волосы и повалил на землю. После этого он стал пинать ее ногами по лицу.

Свидетелем жестокой сцены стал малолетний ребенок, который бежал следом за взрослыми. Отмечается, что их семья недавно переехала в этот дом — они воспитывают четверых детей.

По словам соседей семьи, ссоры и рукоприкладство там случаются нередко. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают личности мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что прохожий с размаха ударил пожилую женщину по лицу в Ярославле.