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Общество

Мужчина избил женщину ногами по лицу на глазах ребенка в Новосибирске

В Новосибирске мужчина избил женщину ногами по лицу на глазах ребенка
 Global Look Press

В Новосибирске мужчина жестоко избил женщину на улице прямо на глазах у ребенка. Об этом сообщает NGS.RU.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Зорге и попал в объектив камеры домофона. Мужчина догнал убегавшую от него женщину, схватил ее за волосы и повалил на землю. После этого он стал пинать ее ногами по лицу.

Свидетелем жестокой сцены стал малолетний ребенок, который бежал следом за взрослыми. Отмечается, что их семья недавно переехала в этот дом — они воспитывают четверых детей.

По словам соседей семьи, ссоры и рукоприкладство там случаются нередко. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают личности мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что прохожий с размаха ударил пожилую женщину по лицу в Ярославле.

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