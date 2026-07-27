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Общество

Прохожий с размаха ударил пожилую женщину по лицу в Ярославле

В Ярославле неизвестный избил пенсионерку и нокаутировал ее

В Ярославле полиция устанавливает обстоятельства нападения на пожилую женщину, пишет 76.ru.

Инцидент произошел 26 июля около 15:00 на улице Чехова. По данным очевидцев и записи с камеры наблюдения, двое мужчин шли по тротуару вслед за женщиной с сумками, после чего один из них догнал ее со спины и ударил кулаком в голову.

Женщина упала на землю и больше не двигалась, а нападавший вместе со своим спутником продолжил путь, не остановившись. В итоге пострадавшую увезли на скорой помощи.

В городских пабликах сообщают, что лица участников могли попасть на несколько камер. В полиции уточнили, что личности причастных устанавливаются, проводится проверка.

До этого в Кирове возбудили дело против спортсмена, избившего пару пенсионеров. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, когда жильцы застали незнакомца, который ведрами набирал воду из крана на первом этаже и сделали ему замечание, отметив, что за воду все жильцы платят из своего кармана. В ответ мужчина ударил пенсионерку в челюсть и избил ее мужа, который попытался заступиться за жену. Пострадавшие обратились в полицию. Нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта по тхэквондо, он написал на пенсионеров встречное заявление о побоях.

Ранее в Москве подросток с ножом и молотком напал на пенсионерку по указке мошенников.

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