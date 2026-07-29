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Общество

В Новосибирске мужчина получил ожог глаз, заступаясь за мать

«КП»: новосибирца обрызгали перцовым газом в ходе конфликта из-за вишни
Shutterstock

В Новосибирске мужчина получил ожог глаз в ходе конфликта с применением перцового баллончика. Об этом kp.ru рассказал сам пострадавший.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Дуси Ковальчук. По словам Олега, его мать сделала замечание незнакомцу из окна, попросив не ломать вишню у дома. В ответ мужчина якобы оскорбил женщину.

«Он сказал ей: «Закрой форточку, а то тебя продует». После я вышел во двор, чтобы поговорить с этим человеком. Но мужчина продолжал кричать и вел себя агрессивно. Я несколько раз ему объяснял, что не собираюсь драться. Пытался разрешить конфликт и вернуться домой, но тот человек несколько раз преграждал мне путь», — утверждает новосибирец.

Затем оппонент, по его словам, вернулся к автомобилю, достал баллончик и направился к подъезду, выкрикивая угрозы, а затем распылил газ в лицо Олегу, который попытался закрыться руками.

В результате пострадавший получил посттравматическую эрозию роговицы правого глаза и ушиб мягких тканей вокруг глазницы. Он обратился в травмпункт, а его мать вызвала полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мужчине, заступившемуся за женщину, откусили нос.

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