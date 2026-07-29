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Общество

Умер известный ирландский музыкант Глен Хансард

Обладатель «Оскара» Глен Хансард погиб в ДТП на 57-м году жизни
Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Ирландский музыкант, фронтмен рок-группы The Frames и обладатель премии «Оскар» Глен Хансард погиб на 57-м году жизни в результате аварии на мотоцикле в пригороде Дублина. Об этом сообщает Metro.

По данным портала, мотоцикл музыканта столкнулся с автомобилем. Прибывшие на место медики пытались спасти Хансарда, однако он скончался от полученных травм.

Глен Хансард родился в Дублине в 1970 году и с юных лет начал выступать на улицах родного города. В 1990 году он основал The Frames, которая стала одной из самых значимых ирландских рок-групп.

Всемирную славу Хансарду принесла работа над музыкальной драмой «Однажды» (Once). В 2006 году он вместе с чешской пианисткой и певицей Маркетой Иргловой написал композицию Falling Slowly для этого фильма, где музыканты также исполнили главные роли. В 2008 году песня получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Позже на основе картины был создан бродвейский мюзикл, который получил восемь премий «Тони».

Ранее умер автор хита Nightcall из фильма «Драйв».

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