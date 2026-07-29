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Культура

Умер автор хита Nightcall из фильма «Драйв»

Французский диджей Kavinsky найден мертвым в своем доме в возрасте 50 лет
Kristy Sparow/Getty Images

Французский музыкант и диджей Kavinsky (настоящее имя — Венсан Пьер Клод Белорже) скончался в возрасте 50 лет. Об этом стало известно из сообщения Le Parisien.

Артиста обнаружили мертвым в его парижской квартире вечером во вторник, 28 июля. О трагедии сообщили в среду, 29 июля.

Kavinsky — важная фигура на электронной сцене. Его трек Nightcall, вышедший в 2011 году, стал саундтреком к фильму «Драйв» и визитной карточкой артиста. Композиция завоевала популярность в жанре синтвейв.

В 2024 году трек вновь обрел популярность. Kavinsky исполнил его на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже вместе с бельгийской певицей Анжель. Новая версия композиции вызвала большой интерес и установила рекорды в приложении Shazam.

Венсан Белорже родился 31 июля 1975 года во Франции. Его первые релизы — мини‑альбомы Teddy Boy (2006), 1986 (2007), Blazer (2008). В 2013 году вышел дебютный студийный альбом OutRun музыканта, выдержанный в эстетике 1980‑х и видеоигр той эпохи.

За годы карьеры артист сотрудничал с многими музыкантами — в том числе с Ги‑Мануэлем де Омем‑Кристо (из Daft Punk), SebastiAn и The Weeknd.

Ранее стало известно, что умер звезда сериалов «Игра престолов» и «Доктор Кто».

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