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Общество

Бывших замгубернатора Белгородской области отправили в колонию

Суд в Москвы дал экс-заместителям главы Белгородской области 19 и 20 лет
Shutterstock/FOTODOM

Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также оштрафовал Зайнуллина почти на 500 млн рублей, а Базарова — ровно на 500 млн. Обоих лишили права занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.

Базаров был задержан в августе 2025 года, когда занимал должность врио заместителя губернатора Курской области. Следствие установило, что хищение бюджетных средств произошло в период его работы вице-губернатором Белгородской области, где он курировал строительство фортификационных сооружений. Общий ущерб по делу оценивается в 1 млрд рублей. Против Базарова свидетельствовали ранее задержанные чиновники, в том числе Зайнуллин и начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников.

Следствие выяснило, что Зайнуллин и Сошников использовали свои должности в личных целях, заключая фиктивные договоры на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Предприниматель Сергей Петряков, получив аванс за госконтракт, купил себе квартиру в Москве и автомобиль. Оборонительные сооружения в приграничных регионах начали устанавливать осенью 2022 года, но в ходе эксплуатации выяснилось, что они установлены с нарушениями, не отвечают требованиям, а некоторые конструкции разрушаются от дождей и снега. Подробности о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты раскрыли, где и с кем жил белгородский вице-губернатор Зайнуллин до ареста.

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