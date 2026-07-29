Россиянин воткнул нож в шею беременной сожительницы

В Ивановской области будут судить мужчину, который ударил беременную сожительницу ножом в шею. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 22 мая в городе Вичуге на улице Богдана Хмельницкого. Предварительно, пьяный 34-летний мужчина поругался со своей сожительницей, которая ждет ребенка. В ходе перепалки он стал бить ее кулаками по голове, угрожая при этом расправой.

Затем агрессор пустил в ход нож и воткнул лезвие жертве в область шеи. После этого нападавший не вызвал врачей и не оказал женщине помощь — он просто отвел пострадавшую домой.

Позже женщину все же доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на время следствия его арестовали. Расследование завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, ревнивец изрезал пять человек ножом в Якутии, один из них не выжил.