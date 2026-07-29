Несовпадение графиков мешает встречаться с друзьями 59% россиян

«Газета.Ru» вместе с 2ГИС выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, 39% — более двух.

Подробнее об опросе — в материале «Газеты.Ru».

65% жителей миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют в Новосибирске (73%), спонтанные встречи характерны для Самары (23%). В Москве 66% планируют заранее, 17% готовы к спонтанным встречам. В Петербурге — 68% и 14% соответственно. В Красноярске и Ростове-на-Дону спонтанный подход выбирают по 18–19% жителей.

Главный стоп-фактор — сложность сопоставления плотных графиков (59%). Больше всего в Ростове-на-Дону (70%), Новосибирске (68%) и Омске (66%). В Москве — 58%, в Петербурге — 62%. При этом в Челябинске этот показатель значительно ниже — 47%, что объясняет, почему жители этого города легче других планируют встречи.

38% отметили, что до друга ехать далеко и долго. Чаще всего в Петербурге (43%), Казани (43%) и Воронеже (42%). В Москве — 38%. На фоне этого показательно, что в более компактных городах, таких как Челябинск и Омск, на расстояния жалуются реже — 32% и 34% соответственно.

Четверть респондентов ссылаются на нехватку сил (25%), 19% — на трудности с выбором места из-за разных интересов. Усталость как повод отказаться от встречи чаще всего в Волгограде (30%), несовпадение интересов — в Уфе (32%). В Москве на усталость указали 23%, на разницу интересов — 17%.

Только 8% москвичей и петербуржцев не испытывают трудностей при планировании встреч (средний показатель по миллионникам — 9%). Легче всего встречаться жителям Челябинска (15%). В целом по стране почти каждый десятый не видит препятствий для общения с друзьями, что говорит о сохраняющейся ценности живого общения, несмотря на плотный график.

Среди тех, кто встречается спонтанно, у 62% такие встречи происходят раз в месяц или чаще. Активнее всего в Красноярске (69%), Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (по 68%). Спонтанные встречи несколько раз в неделю — у 8%, лидируют Челябинск, Самара и Ростов-на-Дону (по 12%).

«Графики и расстояния — главные враги дружеских встреч, но технологии помогают их преодолевать», — отмечают эксперты.

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