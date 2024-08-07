Россияне назвали главные качества настоящего друга

Большинство россиян (43%) полагают, что дружба — это общение, построенное на поддержке и искренности. Именно такое определение оказалось им ближе всего. Это показало исследование Одноклассников и Дзен, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 23% российских пользователей видят дружбу как общение, построенное на общих интересах, столько же — как веселое времяпрепровождение без глубокой привязанности. Только 11% отметили, что для них отношения с друзьями — это общение «по нужде», только в тех ситуациях, когда одной из сторон требуется помощь.

Среди личностных качеств, которые опрошенные пользователи больше всего ценят, наиболее желательными стали бескорыстность (32%), способность радоваться за друга и сопереживать его проблемам (31%) и готовность помочь (30%). Менее востребованными оказались искренность (29%), верность (28%), умение веселиться (15%) и хранить секреты (10%), креативность и умение придумывать что-нибудь новое (6%). Вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа. Среди опрошенных пользователей старше 45 лет первое место по значимости и популярности заняло такое качество, как готовность помочь (47%).

Согласно исследованию, у большинства (33%) респондентов всего два-три человека, которых они готовы назвать друзьями. При этом 34% людей от 18 до 24 лет отметили, что у них более десяти друзей. Также 40% всех опрошенных считают, что с возрастом количество друзей сокращается, причем наиболее высокая доля — 50% — среди респондентов старше 45 лет. Если говорить о разнице в возрасте, то 36% дружат со сверстниками, у 34% друзья младше или старше на три-пять лет. Большинство (36%) считают разницу в три-пять лет приемлемой, для 33% возраст в отношениях с друзьями не имеет значения.

Как правило, российские пользователи общаются со своими друзьями и вживую, и в мессенджерах или социальных сетях (32%). Онлайн почти половина (47%) респондентов взаимодействуют в переписке, 31% делятся контентом на интересные темы (отправляют друг другу мемы или короткие видео, статьи, публикации в соцсетях), 26% переписываются только по делу, например, чтобы договориться о встрече, 19% созваниваются в мессенджерах и других сервисах, 13% играют в онлайн-игры. Почти треть (29%) опрошенных считают, что онлайн не заменит настоящую дружбу, однако помогает поддерживать связь, особенно если нет возможности видеться регулярно.

С начала 2024 года люди создавали 33 миллиона новых дружб в ОК ежемесячно. По данным аналитиков соцсети, в среднем на одного пользователя приходится 90 друзей, и это количество увеличилось по сравнению с 2023 годом. Тенденция в том числе связана с работой рекомендательных алгоритмов: не менее 40% взаимосвязей в ОК создаются именно с теми пользователями, кого соцсеть предлагает в качестве возможных знакомых. Также больше всего друзей имеют пользователи соцсети от 30 до 59 лет.

Ранее выяснилось, что зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично.