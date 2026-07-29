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Общество

Число рейсов из Москвы в Дубай увеличится

Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай до четырех в сутки в августе
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Flydubai увеличит число рейсов из московского аэропорта Внуково в Дубай до четырех в сутки. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Flydubai увеличивает частоту рейсов из Международного аэропорта Внуково в Дубай», — говорится в публикации.

Уточняется, что изменение в расписании запланировано на август. Согласно нему, в первые две недели августа полеты будут осуществляться три раза в сутки вместо двух, а с середины месяца их количество возрастет до четырех.

В июле сообщалось, что французская авиакомпания Air France объявила о приостановке рейсов в Эр-Рияд и Дубай в связи с ухудшением ситуации в области безопасности в регионе. В Air France отмечали, что возобновление полетов будет зависеть от переоценки ситуации с безопасностью, которая, по словам представителей перевозчика, «быстро меняется». Решение было принято на фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном.

Ранее израильская авиакомпания продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой.

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