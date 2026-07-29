В Свердловской области задержали второго фигуранта по делу ученого Зезина

СК Свердловской области: задержан второй фигурант по делу об избиении ученого

В Свердловской области задержали второго фигуранта по делу об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — сказано в сообщении.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения, добавили в ведомстве.

29 июля сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили 38-летнему екатеринбуржцу обвинение в избиении ученого, который впоследствии перенес инфаркт, и врачи не смогли его спасти.

По данным следствия, 13 июля в Екатеринбурге обвиняемый в ходе возникшего конфликта применил силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин. После нападения один из пострадавших был госпитализирован, но спасти его не удалось. В документе уточняется, что причиной стало сердечное заболевание.

Ранее участники конфликта с ученым Зезиным на Урале написали встречные заявления.