Педофил четыре года насиловал малолетнюю родственницу в Петербурге

В Петербурге педофил четыре года насиловал девочку и получил срок

В Петербурге вынесли приговор педофилу, который годами насиловал родственницу, не достигшую возраста 12 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Все происходило в период с 2014 по 2018 год. Мужчина жил вместе со своей родственницей 2010 года рождения — он знал о ее возрасте. Используя беспомощное состояние ребенка родственные связи, он систематически совершал надругательства с применением насилия в отношении малолетней. Девочка в силу возраста не понимала значения происходящего и не могла оказать насильнику сопротивление.

В результате ребенку оказались причинены физические, моральные и нравственные страдания. Суд признал мужчину виновным по п.б ч.4 ст.132 УК РФ и назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее пьяный педофил изнасиловал девочку в Удмуртии, угрожая расправиться с ее матерью.