Пьяный педофил изнасиловал девочку в Удмуртии, угрожая расправиться с ее матерью

В Удмуртии 33-летний пьяный педофил изнасиловал девочку, угрожая расправиться с ее матерью. Об этом сообщает пресс-служба Кизнерского районного суда Удмуртии.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Пьяный злоумышленник напал на девочку, не достигшую возраста 14 лет, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Он изнасиловал ребенка, угрожая малолетней расправиться с ее матерью — угроза воспринималась как реальная.

Во время разбирательства ранее судимый фигурант вину не признал. Однако представленные обвинением доказательства оказались убедительными, и мужчину признали виновным по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ. С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил ему 15 лет и 3 дня колонии строгого режима с ограничением свободы почти на два года. Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что сибирячка совращала девочку-подростка и получила реальный срок.