В российском городе клещ присосался к веку трехлетней девочки

В Ростове-на-Дону клещ присосался к веку трехлетней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Как рассказали «Базе» родные малышки, поначалу они приняли опасное насекомое за кусочек пластилина или шоколада. Но в больнице под увеличительным прибором между ресничек медики обнаружили клеща», — говорится в посте.

Как рассказали каналу, в одной из поликлиник даже отказались помочь — клещ был настолько маленьким, что врачи боялись повредить глаз девочки. В другом учреждении все-таки взялись за дело. Голову ребенка удерживали сразу несколько медиков, пока главврач под микроскопом извлекал клеща размером с блоху.

Процедура прошла безболезненно, уточнили журналисты. Теперь родители ждут результатов анализов на энцефалит и боррелиоз.

До этого академик Геннадий Онищенко предупредил об опасности для человека членистоногих, которых россияне назвали «наноклещами». Онищенко пояснил, что «наноклещ» — это не новая разновидность клеща, а просто стадия нимфы — молодой особи, которая только что вылупилась и еще не успела вырасти до размеров взрослой особи.

Он подчеркнул, что и «юный клещ» также может быть заражен клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими вирусами, если родился в неблагополучном регионе.

Ранее паразит прогрыз глаз женщине, допустившей одну ошибку при умывании.