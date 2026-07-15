Паразит прогрыз глаз женщине, допустившей одну ошибку при умывании

Женщина умылась в контактных линзах и ослепла на один глаз

Паразит прогрыз глаз женщине, которая умылась с контактными линзами на глазах, пишет Mirror.

Эмма Марсден ослепла на один глаз после того, как умылась, не сняв контактные линзы. Женщина рассказала, что чистила конюшни и упала головой в тачку с грязной водой, после чего умыла лицо и руки, но линзы сняла только вечером.

Через четыре дня правый глаз начал щипать, затем появилась мучительная боль. Врачи сначала диагностировали язву, но состояние Эммы ухудшалось, и она полностью ослепла на один глаз. Ей поставили диагноз «акантамебный кератит» — редкая инфекция, вызванная паразитом, который часто встречается в водопроводной воде.

Паразит «прогрыз» роговицу, и врачам пришлось зашить пациентке веко, чтобы остановить этот процесс. Женщине предстоит пересадка роговицы через несколько лет.

Эмма признается, что боль была сильнее, чем при родах. Сейчас она проходит еженедельное лечение — по шесть капель в глаз каждые два часа. Женщина призывает всех не повторять ее ошибку: не плавать, не принимать душ и не умываться в линзах.

Ранее глаза женщины пожелтели после приема препарата для похудения.