Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Паразит прогрыз глаз женщине, допустившей одну ошибку при умывании

Женщина умылась в контактных линзах и ослепла на один глаз
EMSIE.FINDS/KENNEDY NEWS

Паразит прогрыз глаз женщине, которая умылась с контактными линзами на глазах, пишет Mirror.

Эмма Марсден ослепла на один глаз после того, как умылась, не сняв контактные линзы. Женщина рассказала, что чистила конюшни и упала головой в тачку с грязной водой, после чего умыла лицо и руки, но линзы сняла только вечером.

Через четыре дня правый глаз начал щипать, затем появилась мучительная боль. Врачи сначала диагностировали язву, но состояние Эммы ухудшалось, и она полностью ослепла на один глаз. Ей поставили диагноз «акантамебный кератит» — редкая инфекция, вызванная паразитом, который часто встречается в водопроводной воде.

Паразит «прогрыз» роговицу, и врачам пришлось зашить пациентке веко, чтобы остановить этот процесс. Женщине предстоит пересадка роговицы через несколько лет.

Эмма признается, что боль была сильнее, чем при родах. Сейчас она проходит еженедельное лечение — по шесть капель в глаз каждые два часа. Женщина призывает всех не повторять ее ошибку: не плавать, не принимать душ и не умываться в линзах.

Ранее глаза женщины пожелтели после приема препарата для похудения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!