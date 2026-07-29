Россияне рассказали, что чаще всего покупают для здоровья онлайн

Опрос: 62% россиян заказывали товары для здоровья онлайн за последний год

«Одноклассники» провели исследование и выяснили, как россияне покупают товары для здоровья в интернете и что влияет на их выбор. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Опрос показал, что за последний год товары для здоровья в интернете покупали 62% респондентов, 28% делали это много раз, еще 25% совершали покупки 1-3 раза, а 9% покупали онлайн раньше.

Однако 38% участников опроса пока не покупали товары для здоровья, но хотели бы попробовать этот формат в будущем.

Более 16% респондентов чаще всего покупают товары для здоровья по рекомендациям и ссылкам, в том числе из соцсетей. Наиболее востребованными оказались витамины и БАДы покупают, их покупают 38% опрошенных, товары для ухода и профилактики – 36%.

44% респондентов отметили, что самое важное в интернет-покупке для них выгодная цена и скидки.

Среди причин, почему покупки товаров для здоровья онлайн кажутся россиянам удобнее, респонденты чаще всего называли более широкий выбор и возможность проще найти нужный товар (35%), а также удобство сравнения цен (32%).

Самым привычным форматом получения заказов стали пункты выдачи и постаматы – их выбирают 42% опрошенных.

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