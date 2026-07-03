Стало известно, на что чаще всего россияне тратят деньги летом

Почти 30% опрошенных россиян летом чаще всего покупают сезонные фрукты и ягоды

Летом 2026 года россияне чаще всего тратят деньги на сезонные ягоды и фрукты. Такой вариант выбрали 29% участников опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

На втором месте оказались поездки на природу, пикники и шашлыки, их отметили 24% респондентов. Третью строчку заняли расходы на мороженое, прохладительные напитки и летние десерты с результатом 18%. Еще 16% назвали главной летней статьей расходов покупку товаров для дачи, сада и отдыха на участке. Замыкают пятерку траты на пляжные товары, купальники, плавки, солнцезащитную косметику и аксессуары. Этот вариант выбрали 13% опрошенных.

В 2025 году самыми летними покупками были названы товары для дачи, в то время как сезонные фрукты вовсе не попали в топы.

Средняя сумма сезонных расходов в 2026 году выросла. Если летом 2025 года россияне тратили на летние покупки в среднем 12,4 тыс. рублей в месяц, то в 2026 году показатель увеличился до 14,9 тыс. рублей. Наиболее заметно выросли расходы на сезонные ягоды и фрукты. Средний чек увеличился с 3,2 тыс. до 4,3 тыс. рублей. Расходы на пикники и шашлыки выросли с 4,1 тыс. до 5 тыс. рублей. На товары для дачи россияне теперь в среднем тратят 3,4 тыс. рублей против 2,8 тыс. рублей годом ранее. Покупки пляжных товаров обходятся в среднем в 2,9 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. рублей. Практически без изменений остались расходы на мороженое и прохладительные напитки, увеличившись с 1,9 тыс. до 2 тыс. рублей.

Больше всех склонны тратить на летние товары жители городов-миллионников в возрасте от 35 до 40 лет, средний чек в этой группе респондентов составил 19,2 тыс. рублей. Самыми экономными оказались жители страны в возрасте от 50 до 55 лет со средним чеком 10,3 тыс. рублей.

21% опрошенных признались, что летом чаще совершают незапланированные покупки, а 17% — стараются экономить и сокращают необязательные траты даже в сезон отпусков.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали экономить на базовых потребностях в 2026 году.