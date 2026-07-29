Названы последствия дела против Дурова для рядовых пользователей Telegram

Адвокат Чанышев: дело против Дурова не влечет за собой запрет Telegram

Возбуждение уголовного дела против сооснователя Telegram Павла Дурова не влечет за собой автоматически запрет мессенджера для российских пользователей. Об этом заявил ТАСС адвокат Тимур Чанышев.

По словам юриста, устанавливать Telegram на смартфоны и другие устройства, регистрировать аккаунты, вести личную переписку и пользоваться другими возможностями мессенджера по-прежнему можно.

При этом Чанышев признал, что теоретически Telegram-канал может стать способом совершения преступления, если через него распространять призывы к террористической деятельности, вести вербовку, собирать деньги для террористов, а также размещать материалы для подготовки преступлений.

Такие действия, по его словам, могут квалифицироваться в соответствии с УК РФ как содействие терроризму или публичные призывы к террористической деятельности.

Сегодня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что на Дурова завели уголовное дело и инициировали процедуру его объявления в межгосударственный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

Зампред думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев заявил «Газете.Ru», что дальнейшая судьба Telegram в России зависит от степени готовности администрации мессенджера сотрудничать с властями и следовать законодательству.

Ранее во Франции оценили шансы на выдачу Дурова в Россию.