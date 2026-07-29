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Общество

ADL зафиксировала рекордный уровень антисемитизма за 30 лет

ADL: в 2025 году число антисемитских инцидентов в странах J7 выросло на 136%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2025 году общее число антисемитских инцидентов в странах J7 увеличилось на 136%, а количество насильственных инцидентов — на 97% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на организацию по борьбе с антисемитизмом Anti-Defamation League (ADL).

По данным ADL, 2025 год стал рекордным за последние 30 с лишним лет по числу антисемитских атак в мире со времен теракта 1994 года в Буэнос-Айресе, когда не выжили 85 человек. Нападения в Сиднее, Манчестере, Вашингтоне и Боулдере в 2025 году привели к 20 пострадавшим.

Страны J7 — это термин, используемый ADL для обозначения семи государств с крупнейшими еврейскими общинами за пределами Израиля. В их числе США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Аргентина и Австралия. За 2025 год организация зафиксировала в них более 23 000 антисемитских инцидентов.

В ADL отметили, что антисемитизм больше не является вредной вспышкой, а уже становится новой нормой. В организации призывают правительства перестать реагировать постфактум, после того как евреи подверглись нападениям, и начать действовать на опережение. Организация выступает за увеличение финансирования безопасности, более строгие законы и за то, чтобы платформы социальных сетей соблюдали свои собственные правила.

В феврале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Москва убеждает израильские власти в том, что уничтожение памятников остановившим Холокост советским солдатам свидетельствует о росте антисемитизма в европейских странах.

Ранее Зеленский подписал закон о криминализации антисемитизма.

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