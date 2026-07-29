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Общество

Россиянка подхватила кишечную инфекцию после купания в бассейне отеля в Египте

SHOT: россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте
Павел Львов/РИА «Новости»

Россиянка отравилась после купания в бассейне отеля в Египте. Через несколько дней администрация взяла пробы воды и запретила там плавать, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно каналу, Мария с мужем прилетели в Шарм-эш-Шейх на 11 дней и остановились в четырехзвездочном отеле Reef Oasis Beach Resort. Уточняется, что отдых обошелся россиянам в 230 тысяч рублей.

«На пятый день отдыха женщине стало плохо: два дня она мучилась от сильной диареи и температуры до 39,2. Еда, по словам пары, выглядела свежей, поэтому причину недомогания они сначала не понимали», — говорится в посте.

После выздоровления туристы снова пошли к бассейну, в котором плавали. Вскоре сотрудник отеля прямо при отдыхающих набрал воду в пробирку — жидкость покраснела, рассказали каналу туристы. После этого администраторы попросили людей выйти из воды, закрыли бассейн и начали чистку. Что именно показала проба, постояльцам не объяснили.

Мария с супругом предполагают, что женщине могло стать плохо из-за воды в бассейне. По их словам, сейчас он все еще закрыт.

Ранее из-за массового отравления детей досрочно закрыли смену в новосибирском лагере.

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