Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Компания eBay выплатит $50 млн супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи

Супруги получат от eBay $50 млн за то, что им прислали тараканов и маску свиньи
Kacper Pempel/Reuters

Компания eBay выплатит $50 млн супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи, пишет NBC News.

Дэвид и Инна Штайнеры ведут издание об электронной коммерции, которое в том числе освещало деятельность eBay. В иске супруги утверждали, что в 2019 году сотрудники компании пытались запугать их и заставить прекратить публикации, которые не нравились руководству.

Сначала Штайнеры начали получать анонимные угрозы в социальных сетях. Затем ситуация стала гораздо серьезнее: им присылали живых тараканов и пауков, траурный венок, окровавленную маску свиньи для Хэллоуина и книгу о том, как пережить утрату супруга.

Кроме того, на имя Дэвида оформили подписку на порнографические журналы с доставкой соседям. Сотрудники eBay также следили за супругами лично и планировали установить GPS-трекер на их автомобиль. Инна рассказывала, что долгое время не понимала, кто стоит за происходящим. По ее словам, она не могла представить, что компания, о которой она писала около 20 лет, может быть связана с попытками заставить ее замолчать.

В 2020 году федеральные прокуроры предъявили обвинения семи бывшим сотрудникам eBay. Большинство из них признали вину по обвинениям, связанным с заговором и киберпреследованием, после чего получили различные наказания, включая тюремные сроки и домашний арест.

В 2024 году сама eBay согласилась выплатить $3 млн в рамках соглашения с федеральными властями. Теперь гражданский спор также завершился урегулированием. Супруги получат $48,7 млн компенсации. Из них $46,15 млн выплатит eBay, еще $2 млн — бывший генеральный директор компании Девин Вениг, $500 тысяч — бывшая топ-менеджер Венди Джонс и $50 тысяч — бывший директор по коммуникациям Стив Уаймер.

Компания заявила, что после скандала сменила руководство и усилила внутренние правила, процедуры контроля и обучение сотрудников вопросам деловой этики.

Ранее мужчина заказал себе подарок из Китая и получил существо с восемью лапами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!