Супруги получат от eBay $50 млн за то, что им прислали тараканов и маску свиньи

Компания eBay выплатит $50 млн супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи, пишет NBC News.

Дэвид и Инна Штайнеры ведут издание об электронной коммерции, которое в том числе освещало деятельность eBay. В иске супруги утверждали, что в 2019 году сотрудники компании пытались запугать их и заставить прекратить публикации, которые не нравились руководству.

Сначала Штайнеры начали получать анонимные угрозы в социальных сетях. Затем ситуация стала гораздо серьезнее: им присылали живых тараканов и пауков, траурный венок, окровавленную маску свиньи для Хэллоуина и книгу о том, как пережить утрату супруга.

Кроме того, на имя Дэвида оформили подписку на порнографические журналы с доставкой соседям. Сотрудники eBay также следили за супругами лично и планировали установить GPS-трекер на их автомобиль. Инна рассказывала, что долгое время не понимала, кто стоит за происходящим. По ее словам, она не могла представить, что компания, о которой она писала около 20 лет, может быть связана с попытками заставить ее замолчать.

В 2020 году федеральные прокуроры предъявили обвинения семи бывшим сотрудникам eBay. Большинство из них признали вину по обвинениям, связанным с заговором и киберпреследованием, после чего получили различные наказания, включая тюремные сроки и домашний арест.

В 2024 году сама eBay согласилась выплатить $3 млн в рамках соглашения с федеральными властями. Теперь гражданский спор также завершился урегулированием. Супруги получат $48,7 млн компенсации. Из них $46,15 млн выплатит eBay, еще $2 млн — бывший генеральный директор компании Девин Вениг, $500 тысяч — бывшая топ-менеджер Венди Джонс и $50 тысяч — бывший директор по коммуникациям Стив Уаймер.

Компания заявила, что после скандала сменила руководство и усилила внутренние правила, процедуры контроля и обучение сотрудников вопросам деловой этики.

Ранее мужчина заказал себе подарок из Китая и получил существо с восемью лапами.