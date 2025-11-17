Мужчина заказал себе подарок из Китая и получил существо с восемью лапами

Австриец заказал подарок из Китая и получил в посылке паука

Австриец заказал себе подарок из Китая и получил существо с восемью лапами, пишет Kronen Zeitung.

Роланд Пош из Австрии решил впервые заказать рождественские подарки на китайской онлайн-платформе, известной крайне низкими ценами и сомнительной репутацией. Но вместо ожидаемых подарков он получил неожиданного «соседа» в коробке — паука, прилетевшего из Поднебесной.

«В суматохе я сначала даже не заметил его. Но вдруг он оказался там: десятисантиметровый чёрный паук с тонкими длинными ногами», — вспоминает Пош.

Паука удалось сфотографировать, но вскоре он исчез под одной из коробок. Ранее музыкант знал о рисках покупок на платформе: поддельные товары, сложности с возвратом, обход таможни, угрозы фишинга и отсутствие защиты покупателей. Однако праздничное настроение взяло верх — и он решил рискнуть.

Отзывы других пользователей, по словам Роланда, показывают, что посылки с этой площадки нередко содержат вредителей: жуков, личинок, клещей и других насекомых. После неприятного открытия Пош решил, что это будет его первый и последний заказ на данной платформе.

Ранее женщина пожаловалась в отдел кадров из-за «непонятного» подарка от тайного Санты