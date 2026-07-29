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Общество

Мощный пожар выжег более 10% территории греческого острова Парос

Protothema: пожар на греческом острове Парос не могут потушить уже двое суток

Бушующий уже вторые сутки пожар на греческом острове Парос удалось перевести в фазу спада, но угроза населенным пунктам сохраняется. Как сообщает Protothema со ссылкой на информацию от противопожарной службы, продолжается борьба с многочисленными очагами тления.

Огонь уничтожил около 20 кв. км территории — это примерно 13% от общей площади острова. По данным властей, эвакуация затронула девять поселений. Жителям населенных пунктов Агкерия, Айос-Хараламбос, Камби, Бугадос, Анерадза, Камари, Трипити, Глифа, Пиргаки и Аспро-Хорио было предписано покинуть свои дома и направиться в Дриос. В экстренном порядке с материка на остров были переброшены дополнительные силы для борьбы с огнем.

По словам заместителя мэра острова по гражданской защите, некоторых людей приходилось силой выводить из опасной зоны, поскольку они не хотели бросать свой домашний скот. По его словам, на данный момент известно о сгоревших двух хозяйственных постройках, и пока рано говорить о полном масштабе ущерба для жилья.

Ситуация осложняется погодными условиями: ветер и так сильный, но синоптики прогнозируют еще более скоростные порывы. Из-за этого дым с Пароса распространяется по окрестностям, он уже достиг соседних островов Иоса, Сифноса, Серифоса и даже Крита, до которого около 150 км.

Ранее климатолог спрогнозировала рекордные пожары в одной стране в 2026 году.

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