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Общество

Отец российского правоохранителя, насиловавшего школьниц, пытался замять дело

РЕН ТВ: отец арестованного за педофилию правоохранителя пытался откупить сына
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Волгоградской области отец помощника прокурора, арестованного за педофилию, пытался откупить сына. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, когда мужчину взяли под стражу, его отец изуродовал салон машины, в которой совершались преступления. Фрагменты обшивки и кресел были демонтированы — таким образом он мог заметать улики. Кроме того, он предлагал родственнице одной из жертв забрать заявление за денежное вознаграждение.

Мужчина мог иметь отношения с тремя несовершеннолетними. По данным источника, с одной из них, 15-летней, он познакомился на улице и насиловал на протяжении года. Со второй жертвой он познакомился также на улице, а с третьей — в социальных сетях.

По данным следствия, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля изнасиловал двух девушек в различных местах на территории района. При этом он угрожал жертвам расправой. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двое мужчин надругались над девочкой на берегу моря в Калининградской области.

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