Двое мужчин надругались над девочкой на берегу моря в Калининградской области

В Балтийске взяли под стражу двух местных жителей, которых обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте городского суда.

По версии следствия, поздним вечером 29 июня на берегу Балтийского моря мужчины надругались над 15-летней девушкой, находившейся в беспомощном состоянии. Насильников нашли и задержали.

Следователь просил суд арестовать обвиняемых, указывая на тяжесть инкриминируемого преступления и риск того, что они могут скрыться или помешать расследованию.

Суд согласился с доводами следствия и избрал Б. и Л. меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 сентября 2026 года.

До этого индийские подростки изнасиловали девушку-инвалида и опубликовали видео процесса в соцсетях. Жертва ничего не рассказывала семье. Однако спустя неделю ролик распространился в соцсетях и попал к родителям школьницы, которые обратились в полицию. Правоохранители возбудили дело. Им удалось поймать одного подростка, второго все еще ищут.

Ранее в Екатеринбурге начальник изнасиловал 17-летнюю девушку в подсобке магазина.