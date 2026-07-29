Суд оправдал россиянку по делу о детях, заваленных лавиной во время катания на тюбингах

На Урале женщину оправдали по делу о детях, которых завалило лавиной

На Урале суд оправдал женщину, которую обвиняли по делу о детях, заваленных лавиной во время катания на тюбинге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 15 февраля на горе Соколинка в селе Сылва Свердловской области. Двоих детей в возрасте восьми и девяти лет накрыло лавиной, когда они катались на тюбингах — в результате они не выжили. 9-летний сын женщины и его 8-летний друг задохнулись. Следствие сочно виновной в случившемся мать одного из малолетних, которая купила ребенку тюбинг и за месяц до случившегося водила сына кататься на небезопасный склон — позже он позвал друга кататься туда же.

Женщине вменили ч. 3 ст. 109 УК РФ, однако в ходе процесса обвинение не представило достаточных доказательств ее вины. Допрошенные 24 свидетеля единогласно указали на экстремальные погодные условия, которые стали причиной схода снега. Суд пришел к выводу об отсутствии состава преступления и вынес оправдательный приговор.

Ранее сообщалось, что на Урале смягчили срок опекуну, которая годами истязала пятерых детей.