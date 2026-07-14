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Общество

На Урале смягчили срок опекуну, которая годами истязала пятерых детей

На Урале опекуну изменили приговор по делу об истязании пятерых подопечных
Shutterstock

Жительнице Свердловской области изменили приговор по делу об истязании детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, россиянка-опекун истязала пятерых детей восемь лет. Невыполнение бытовых обязанностей или плохое поведение сопровождалось жестокими наказаниями. При этом травмы она наносила детям в том числе и другими предметами.

«Подсудимая вину не признала, однако совокупности представленной суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора», – сообщается в публикации.

Россиянку признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы. Также ее обязали выплатить пострадавшим 3,4 миллиона рублей.

Адвокат обжаловал приговор. Суд сократил пребывание женщины в колонии до семи лет и десяти месяцев. В остальном приговор не изменили.

Также суд вынес постановления двум школам, полиции, чиновникам, которые не обратили должного внимания на семью.

Ранее сообщалось, что россиянин месяцами истязал маленьких дочь с падчерицей и получил срок.

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