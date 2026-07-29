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Общество

Московский студент застрял в поясе верности, его пришлось вызволять

SHOT: в Москве студент застрял в поясе верности
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Москве спасли студента, который застрял в поясе верности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в общежитии в Люблино. В один из дней молодой человек не смог выйти из комнаты из-за того, что застрял в поясе верности. Юноша попытался освободиться от «оберега от непотребств» сам, но мероприятие не увенчалось успехом.

Поняв, что освободиться самому у него получится, он позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели пустили в ход слесарный инвентарь и распилили оковы. О деталях случившегося юноша умолчал.

До этого восьмилетняя девочка застряла языком в электрическом триммере для ногтей. На помощь ребенку вызвали сотрудников экстренных служб. Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно провернули вал триммера и освободили язык девочки.

Ранее пожарные спасли енота, у которого застряла голова в ливневой решетке.

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