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Общество

Восьмилетняя девочка застряла языком в электрическом триммере для ногтей

В Архангельской области девочка застряла языком в электрическом триммере
Pixabay

В Архангельской области восьмилетний ребенок застрял языком в электрическом триммере для ногтей. Об этом сообщает Служба Спасения им. И.А. Поливаного.

Инцидент произошел в деревне Малая Корзиха Приморского округа. Девочка играла с электрическим триммером для ногтей, засунула внутрь прибора язык и застряла. Освободиться самостоятельно у нее не получилось.

На помощь ребенку вызвали сотрудников экстренных служб. Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно провернули вал триммера и освободили язык девочки.

После случившегося госпитализация малолетней не потребовалась. Спасатели подарили ей игрушечного зайчика, чтобы отвлечь ее от произошедшего.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка забралась в стиральную машину и потеряла сознание.

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