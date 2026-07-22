Восьмилетняя девочка застряла языком в электрическом триммере для ногтей

В Архангельской области девочка застряла языком в электрическом триммере

В Архангельской области восьмилетний ребенок застрял языком в электрическом триммере для ногтей. Об этом сообщает Служба Спасения им. И.А. Поливаного.

Инцидент произошел в деревне Малая Корзиха Приморского округа. Девочка играла с электрическим триммером для ногтей, засунула внутрь прибора язык и застряла. Освободиться самостоятельно у нее не получилось.

На помощь ребенку вызвали сотрудников экстренных служб. Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно провернули вал триммера и освободили язык девочки.

После случившегося госпитализация малолетней не потребовалась. Спасатели подарили ей игрушечного зайчика, чтобы отвлечь ее от произошедшего.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка забралась в стиральную машину и потеряла сознание.