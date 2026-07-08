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Общество

Пожарные спасли енота, у которого застряла голова в ливневой решетке

UPI: застрявшего головой в ливневой решетке енота спасли в США
Rostraver Township Fire Department

В штате Пенсильвания пожарным пришлось применить гидравлический спасательный инструмент, чтобы освободить енота, застрявшего головой в металлической решетке ливневой канализации, пишет UPI.

На место инцидента прибыли пожарные, сотрудники полиции и коммунальных служб. Сначала они попытались освободить животное более простыми способами, однако все попытки оказались безуспешными.

Тогда спасатели решили использовать гидравлические ножницы, который обычно применяют для извлечения людей из поврежденных автомобилей после ДТП.

По словам начальника полиции города Скотта Сокола, сначала специалисты сняли решетку вместе с енотом, после чего аккуратно разжали металлические прутья с помощью инструмента.

«Нам удалось снять решетку, разрезать ее и в итоге освободить животное. Как только енот оказался на свободе, он сразу убежал», — рассказал Сокол.

По данным пожарной службы, енот не получил серьезных травм и после спасения самостоятельно скрылся в ближайшей лесополосе.

Ранее полуслепая пожилая собака отбила дом от медведя и спасла семью.

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