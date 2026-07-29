Личные вещи основателя KFC полковника Сандерса выставлены на аукцион

Личные вещи основателя сети ресторанов KFC Харланда Сандерса, более известного как полковник Сандерс, выставили на торги. Среди лотов — его знаменитая черная бабочка, скороварка, часы, столовые приборы и другие предметы, пишет HuffPost.

На продажу также выставлены бывший дом Сандерса Blackwood Hall площадью около 465 квадратных метров и ресторан Claudia Sanders Dinner House в Шелбивилле, штат Кентукки.

Сандерс приобрел эту недвижимость в конце 1950-х годов и использовал ее как первую штаб-квартиру своего ресторанного бизнеса. В 1974 году он продал комплекс Томми и Черри Сеттл, семья которых продолжила управлять рестораном.

На аукцион попали десятки вещей, принадлежавших предпринимателю. Помимо скороварки и фирменной бабочки, покупателям предлагают оригинальный кассовый аппарат, набор столовых приборов, бюст Сандерса, созданный его дочерью, и профессиональную газовую плиту из его дома.

Особый интерес представляет личный ежедневник Сандерса за 1964 год. В нем от руки записан рецепт смеси трав и специй, который в начале 2000-х даже стал причиной судебного разбирательства: KFC пыталась не допустить публикации его содержимого.

Позже компания отказалась от претензий, заявив, что записанные ингредиенты не совпадают со знаменитым секретным рецептом из 11 трав и специй.

Еще один примечательный лот — одна из фирменных черных бабочек Сандерса. Еще до завершения онлайн-торгов за нее предлагали более $2000. Организаторы также раскрыли небольшую деталь знаменитого образа бизнесмена.

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