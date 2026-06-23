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Политика

Власти США запретили продажу более ста артефактов с «Титаника»

AP: власти США выступили против продажи артефактов с «Титаника»
OceanGate Expeditions/YouTube

Правительство США выступило против планов компании RMS Titanic Inc. выставить на торги свыше 100 предметов, поднятых с затонувшего лайнера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные материалы.

В список лотов входят личные вещи пассажиров, предметы быта, интерьера и денежные купюры. По данным издания, продажа артефактов противоречит ранее достигнутым договоренностям, согласно которым их должны были использоваться исключительно для музейных экспозиций.

В свою очередь, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) подчеркивает, что подобная коммерческая реализация находок нарушает правовые обязательства компании по отношению к месту затопления судна в Атлантике.

В течение долгих лет компания RMS Titanic Inc., обладающая правами на исследования затонувшего в 1912 году корабля, неоднократно пыталась продать часть коллекции для пополнения бюджета и покрытия расходов на экспедиции. Однако эти инициативы каждый раз блокировались судебными органами и организациями по защите культурного наследия.

Ранее золотые карманные часы с «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму.

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