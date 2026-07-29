Индийский политик заявил, что некоторым девушкам нравятся изнасилования, и был арестован

Полиция индийского штата Керала возбудила уголовное дело против политика Т. Г. Мохандаса после его высказываний, что некоторым девушкам нравятся изнасилования, пишет The Times of India.

Поводом стало видео на YouTube-канале Мохандаса, посвященное протесту студентов из-за предполагаемой утечки экзаменационных материалов. По данным полиции, в ролике мужчина заявил, что акция студентов якобы может привести к случаям группового изнасилования. При этом он утверждал, что жалоб не последует, поскольку участникам протеста «нравится изнасилование» и существуют «девушки, которым нравится быть изнасилованными».

Кроме того, комментатор рассказал, как сам поступил бы с протестующими, если бы обладал соответствующими полномочиями. По версии следствия, он предложил ввести комендантский час и потребовать от участников акции разойтись, а в случае отказа — «открыть огонь».

Мохандас якобы признал, что при таком сценарии некоторые люди могли бы погибнуть или получить тяжелые травмы, однако заявил, что таким способом ситуацию можно было бы взять под контроль в течение нескольких часов.

Дело возбуждено по нескольким положениям индийского уголовного законодательства, Закона об информационных технологиях и Закона о полиции Кералы. Среди рассматриваемых нарушений — распространение заявлений, способных вызвать страх и общественные беспорядки, а также провокация с намерением спровоцировать беспорядки.

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