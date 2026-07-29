Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Индийский политик заявил, что некоторым девушкам нравятся изнасилования, и был арестован

В Индии арестовали политика, заявившего, что девушкам нравятся изнасилования
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Полиция индийского штата Керала возбудила уголовное дело против политика Т. Г. Мохандаса после его высказываний, что некоторым девушкам нравятся изнасилования, пишет The Times of India.

Поводом стало видео на YouTube-канале Мохандаса, посвященное протесту студентов из-за предполагаемой утечки экзаменационных материалов. По данным полиции, в ролике мужчина заявил, что акция студентов якобы может привести к случаям группового изнасилования. При этом он утверждал, что жалоб не последует, поскольку участникам протеста «нравится изнасилование» и существуют «девушки, которым нравится быть изнасилованными».

Кроме того, комментатор рассказал, как сам поступил бы с протестующими, если бы обладал соответствующими полномочиями. По версии следствия, он предложил ввести комендантский час и потребовать от участников акции разойтись, а в случае отказа — «открыть огонь».

Мохандас якобы признал, что при таком сценарии некоторые люди могли бы погибнуть или получить тяжелые травмы, однако заявил, что таким способом ситуацию можно было бы взять под контроль в течение нескольких часов.

Дело возбуждено по нескольким положениям индийского уголовного законодательства, Закона об информационных технологиях и Закона о полиции Кералы. Среди рассматриваемых нарушений — распространение заявлений, способных вызвать страх и общественные беспорядки, а также провокация с намерением спровоцировать беспорядки.

Ранее в Индии родственники похитили беременную 17-летнюю девушку, чтобы изнасиловать и вызвать выкидыш.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!