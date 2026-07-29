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«Волдыри и ожоги вместо бородавок»: врач предупредил о реальной угрозе контакта с жабами

Врач Грибанов: контакт с лягушками и жабами может вызвать серьезный ожог
Magnolia Press

Многих из нас в детстве пугали: «Не трогай жабу — бородавки вырастут!» В действительности получить бородавку после контакта с лягушкой невозможно, однако игры с амфибиями небезопасны, рассказал «Газете.Ru» Никита Грибанов, врач-дерматовенеролог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ, эксперт телеканала «Доктор».

«Бородавки вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается от человека к человеку через контакт кожи или микротравмы. Земноводные не являются носителями этого вируса, он поражает исключительно человека», — объясняет он. Миф возник из-за бугристой кожи жаб, которая визуально напоминает бородавки. Человеческий мозг просто связал два не связанных между собой явления ложной логической цепочкой.

Реальная угроза — не инфекция, а химический ожог. Кожа некоторых амфибий выделяет токсичный секрет для защиты от естественных врагов.

«Эти вещества могут вызвать раздражение, аллергическую реакцию или, в редких случаях, химический ожог», — предупреждает эксперт. Наибольшую опасность представляет попадание выделений на слизистые — глаза или рот. Это может спровоцировать резкую боль, жжение и сильный отек. В некоторых случаях возможны головокружение и тошнота, особенно у детей и людей с чувствительной кожей.

Риск заражения паразитами при обычном прикосновении минимален.

«Основной путь — употребление в пищу сырого или недостаточно обработанного мяса рептилий и амфибий, а не простое прикосновение», — подчеркивает Грибанов. Специфический риск для здоровья представляют контакты со змеями, а не с садовыми жабами.

Если контакт произошел, то тщательно вымойте руки с мылом. При попадании на слизистые — промойте глаза и рот большим количеством чистой воды. Не трите глаза и не прикасайтесь к лицу, пока руки не вымыты. При появлении стойкого покраснения, отека, зуда или жжения обратитесь к врачу. В редких случаях может потребоваться антигистаминный препарат, но только по назначению специалиста.

Лягушки и жабы выполняют важную роль в экосистеме, помогая бороться с садовыми вредителями, и не заслуживают агрессии. Лучший формат взаимодействия — бесконтактное наблюдение. Объясните детям, что брать диких земноводных в руки не нужно из уважения к их границам и ради собственной безопасности. Привычка мыть руки после любой прогулки надежно защитит от случайных аллергических реакций.

«Контакт с амфибиями не грозит бородавками, но токсичные выделения могут вызвать ожог. Будьте осторожны и объясните это детям», — резюмирует врач.

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