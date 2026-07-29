Провизор назвала аптечные покупки, о которых люди чаще всего жалеют

Провизор Афанасьева: люди часто покупают ненужные тонометры и косметику

В аптеку люди ходят не ради шопинга, а когда появилась нужда поправить здоровье. В такой ситуации человек действует эмоционально, хочет поскорее избавиться от дискомфорта и может купить лишнее, рассказала «Газете.Ru» Елена Афанасьева, провизор, преподаватель МФК «Новые Знания», МВА.

«Лекарства — не одежда и не еда, их нельзя использовать позже или применить «на всякий случай»», — предупреждает эксперт.

В фармацевтике, как в любом бизнесе, используются маркетинговые приемы: реклама, акции, грамотная выкладка товаров и предложение из одной линейки. Аптекарь обязан предоставить полную и достоверную информацию, но ответственность за выбор все равно лежит на покупателе.

Что чаще всего попадает в список «лишних» покупок?

Тонометры с дополнительными функциями. Современные модели измеряют пульс, синхронизируются со смартфоном. Но для регулярного контроля давления чаще всего подойдет простой и надежный аппарат.

Косметика из аптеки. Она позиционируется как лечебная и стоит дороже. Но косметика не проникает глубже эпидермиса и не является лекарством, хотя может дополнять лечение, назначенное врачом.

Товары собственной торговой марки. Аптеки создают собственные линейки БАДов, сиропов, травяных сборов.

Врач выписывает рецепт по действующему веществу, и фармацевт предлагает препараты разной ценовой категории. Разброс цен велик, выбор за покупателем. Но даже дешевый товар становится лишним, если он не нужен.

Чтобы избежать лишних трат, важно иметь план покупки, сохранять критическое мышление, сверяться с назначением врача, не поддаваться на скидки и не покупать впрок. Сравнивайте предложенные варианты по форме выпуска и цене.

«Если сомневаетесь — спросите провизора, но окончательное решение принимайте взвешенно. Здоровье и деньги требуют осознанного подхода», — резюмирует Афанасьева.

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