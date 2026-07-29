В Краснодарском крае обсудили способы защиты предприятий от БПЛА

На Кубани планируют создать огневые группы для защиты предприятий от дронов

В Краснодарском крае могут создать мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий от атак ВСУ, в которые войдут работники таких предприятий. Такое предложение обсуждалось на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба во главе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, говорится на сайте администрации региона.

«Одним из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий является создание мобильных огневых групп. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций», — отмечается в сообщении.

Краснодарский край регулярно попадает под удар украинских БПЛА. Так 22 июня был массовый налет беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома и складской комплекс в Краснодаре, два частных дома в станице Динской.

Кроме того, в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы, предприятие атаковали 16 беспилотников. В местной администрации назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. Подробнее о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России активно внедряют мобильные группы для защиты от БПЛА.