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Общество

В Румынии рассказали, с номеров каких стран поступили сообщения о бомбе в порту

Мируцэ: угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с номеров Польши и Украины
Sebastian_Photography/Shutterstock/FOTODOM

Временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил телеканалу Digi24, что угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила с украинского и польского номеров.

«Поступило сообщение о бомбе с двух телефонных номеров за пределами Румынии. Один номер с украинским префиксом, а другой — с польским. Ведется расследование по этим номерам», — сказал Мируцэ.

По его словам, с указанных номеров было отправлено аудиосообщение на румынском языке, которое, по оценке специалистов, создано с помощью искусственного интеллекта. Он добавил, что на месте проводятся все необходимые проверки. Порт не закрывался, но из некоторых зданий, где, по данным румынской разведки, находились работники порта Констанцы, людей эвакуировали.

29 июля доступ к одному из шлюзов в румынском порту Констанца был ограничен после угрозы атаки беспилотников. По данным источников издания Adevărul, на телефоны сотрудников Румынской береговой охраны были отправлены угрозы.

Ранее над Румынией сбили третий по счету беспилотник за три дня.

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