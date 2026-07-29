Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В порту Румынии объявлена тревога после угрозы БПЛА

Adevărul: румынский порт Констанца закрыли на фоне угрозы атаки беспилотников
Sebastian_Photography/Shutterstock/FOTODOM

Доступ к одному из шлюзов в румынском порту Констанца был ограничен после угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает румынская газета Adevărul.

Издание уточняет, что доступ в указанную зону был ограничен, а находящихся поблизости людей эвакуировали. Район шлюза оцепили, порт закрыли.

По данным источников издания, на телефоны сотрудников Румынской береговой охраны были отправлены угрозы. Спецслужбы проверяют эту информацию.

В настоящий момент официальной информации о характере угрозы или обстоятельствах, в которых она была зафиксирована, отмечает Adevărul, однако румынский телеканал Antena 3 CNN сообщает, что эвакуация была связана с обнаружением беспилотных летательных аппаратов.

Журналисты добавляют, что Минобороны Румынии ранее сообщало об обнаружении воздушных целей в районе, прилегающем к речной границе с Украиной. После этого два истребителя F-16 были подняты в воздух с авиабазы Борчеа.

Ранее над Румынией сбили третий по счету беспилотник за три дня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!