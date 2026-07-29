В порту Румынии объявлена тревога после угрозы БПЛА

Доступ к одному из шлюзов в румынском порту Констанца был ограничен после угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает румынская газета Adevărul.
Издание уточняет, что доступ в указанную зону был ограничен, а находящихся поблизости людей эвакуировали. Район шлюза оцепили, порт закрыли.
По данным источников издания, на телефоны сотрудников Румынской береговой охраны были отправлены угрозы. Спецслужбы проверяют эту информацию.
В настоящий момент официальной информации о характере угрозы или обстоятельствах, в которых она была зафиксирована, отмечает Adevărul, однако румынский телеканал Antena 3 CNN сообщает, что эвакуация была связана с обнаружением беспилотных летательных аппаратов.
Журналисты добавляют, что Минобороны Румынии ранее сообщало об обнаружении воздушных целей в районе, прилегающем к речной границе с Украиной. После этого два истребителя F-16 были подняты в воздух с авиабазы Борчеа.
Ранее над Румынией сбили третий по счету беспилотник за три дня.