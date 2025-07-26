Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором бассейна

Эксперт Яковлев: чем дешевле бассейн, тем серьезнее требования по его установке

С ростом столбика термометра россияне вернулись к выбору бассейнов для загородных домов. Специалист по установке бассейнов с Профи.ру Роман Яковлев рассказал «Газете.Ru», как избежать ошибок при выборе собственного водоема для дачи.

«Перед покупкой следует понять, для каких целей нужен бассейн, отмечает эксперт. Причин может быть довольно много: профилактика и лечение болезней опорно-двигательного аппарата, желание создать у себя на участке безопасную зону отдыха для детей или внуков, бассейн в качестве дополнительной опции к спа-зоне, боязнь купания в общественных водоемах. От определения целей покупки будет зависеть цена, материал, размер, форма и оборудование бассейна», — объяснил он.

Также необходимо правильно оценить стоимость бассейна. На сайте или в магазине может быть указана, на первый взгляд, выгодная цена на товар. На самом деле, это цена только за каркас бассейна, финальная стоимость «под ключ» может вырасти в 2-3 раза. Поэтому эксперт рекомендует не спешить с выбором, найти проверенную фирму и проверить отзывы.

«Важно держать в голове расходы на земельно-строительные работы. Для любого бассейна, кроме надувного, необходимо подготовить площадку. Поэтому копка котлована, подготовка щебеночного или бетонного основания, а также обустройство места под оборудование иногда оказывается дороже самого бассейна. При этом следует иметь в виду, что чем дешевле бассейн, тем серьезнее требования по его установке», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт рассказал, сколько стоит обслуживание бассейна.

«В среднем на овальный бассейн размерами 6 x 3 x 1,5 м необходимо закладывать примерно 2 – 3 тыс. рублей на химические реагенты при условии, что в бассейне установлен фильтр и ультрафиолет для очистки», — заявил он.

По мнению Яковлева, морозоустойчивый каркасный бассейн — это универсальный вариант для большинства пользователей, которые только задумываются о покупке первого бассейна. Эксперт отмечает, что это качественный и относительно недорогой вариант, который позволит разобраться с принципами обслуживания бассейна и очистки воды, а также поможет понять, нужно ли покупать стационарный бассейн.

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