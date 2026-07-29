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Общество

Семейные покупатели жилья в новостройках стали прагматиками

Семьи в новостройках отказываются от «фишек» ради базового комфорта
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

За последние три года семейные покупатели квартир комфорт-класса в московском регионе стали реже интересоваться дополнительными «фишками» благоустройства жилых комплексов. Так, с 2024 года частота запросов на наличие расширенного озеленения территории снизилась на 8 процентных пунктов (с 60 до 52%), уличные тренажеры — на 6 (с 41 до 35%), сады и неформальные пространства для общения — на 4 (с 41 до 37%). Такие данные приведены в исследовании группы «Самолет», с ними ознакомилась «Газета.Ru».

Стабильным приоритетом при выборе жилья семьями остаются качественные детские площадки (их выделяют 73% покупателей), а значимость удобных пешеходных дорожек выросла на 8 процентных пунктов (61% против 53% в 2024 году).

«В 2026 году семейные покупатели подходят к выбору жилого комплекса более прагматично и обдуманно. Они готовы отказываться от дополнительных опций, направленных на эстетику и разнообразие жизненных сценариев, в пользу базового комфорта и безопасности проживания с детьми. Отдельно стоит отметить ощутимое снижение интереса к благоустроенному двору в целом и наличию социальной инфраструктуры — на 11 процентных пунктов (с 39 до 28%) и 10 процентных пунктов (с 63 до 53%) соответственно. Мы связываем такую тенденцию в том числе с переходом этих элементов в категорию «само собой разумеющихся», — комментирует директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь.

В части критериев выбора квартиры семьи стали чаще рассматривать просторные кухни-гостиные: на них обращают внимание 45% покупателей против 40% три года назад. Такие решения позволяют эффективнее использовать жилую площадь, в особенности в компактных форматах квартир.

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