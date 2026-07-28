В Подмосковье 19-летняя девушка обвинила полицейских в избиении

В подмосковном Королеве 19-летнюю Веронику избили в отделе полиции, оскорбляли ее и угрожали сексуальным насилием. Об этом девушка рассказала «Осторожно, новости».

По ее словам, вечером 24 июля она зашла в магазин на Большой Комитетской улице, где на кассе самообслуживания не смогла пробить товар и обратилась за помощью к кассиру. Та, как утверждает девушка, заподозрила ее в краже алкоголя, а директор вызвала полицию.

Вероника сообщила по номеру 112 о незаконном удержании в магазине и написала родителям, а затем двое полицейских скрутили ее и увезли в отдел. Там, по ее словам, правоохранители осмотрели вещи, но украденных продуктов не нашли.

Позже один из сотрудников применил к ней силу, прижал к полу и угрожал, а затем швырнул задержанную с лестницы, из-за чего она ударилась спиной и головой.

«Он собрался взять мои отпечатки пальцев. Я не дала. В ответ он сказал, что тогда их переломает», — отмечает Вероника.

После приезда родителей девушке вызвала скорую, в травмпункте у нее диагностировали ушиб головы, ссадины и кровоподтеки. Семья написала заявления, но дело пока не возбуждено. Сейчас они намерены обратиться в Следственный комитет.

Ранее полицейскую понизили в должности за избиение школьника.