Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Леопард ворвался в индийский алкомаркет, ранил трех человек и попал на видео

India TV Hindi: в Индии леопард ворвался в магазин алкоголя и ранил трех человек

Дикий леопард ворвался в магазин алкогольных напитков в индийском городе Тодараи-Сингх и вызвал массовую панику, ранив трех человек. Видео инцидента опубликовал телеканал India TV Hindi на своем сайте.

В сообщении канала уточняется, что продавец магазина Санджай Гурджар пострадал от когтей зверя первым, но «мужественно опустил ставни магазина, заперев леопарда внутри», и «его оперативные действия предотвратили крупную трагедию».

Продавца и двух посетителей, получивших ранения, экстренно госпитализировали в больницу штата Раджастан. На место происшествия была вызвана спасательная команда из Джайпура, которая использовала снотворное, чтобы усыпить леопарда и отправить его в ветеринарный центр для осмотра. В сообщении уточняется, что операция по поимке животного заняла пять часов.

Видео вторжения леопарда в магазин засняла установленная внутри камера видеонаблюдения. Запись распространилась в соцсетях и вызвала ажиотаж среди индийских пользователей, реакции которых варьируются от шуток до серьезных опасений по поводу участившихся визитов диких животных в города.

Ранее олень разгромил антикварный магазин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!