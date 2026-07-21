Леопард ворвался в индийский алкомаркет, ранил трех человек и попал на видео

India TV Hindi: в Индии леопард ворвался в магазин алкоголя и ранил трех человек

Дикий леопард ворвался в магазин алкогольных напитков в индийском городе Тодараи-Сингх и вызвал массовую панику, ранив трех человек. Видео инцидента опубликовал телеканал India TV Hindi на своем сайте.

В сообщении канала уточняется, что продавец магазина Санджай Гурджар пострадал от когтей зверя первым, но «мужественно опустил ставни магазина, заперев леопарда внутри», и «его оперативные действия предотвратили крупную трагедию».

Продавца и двух посетителей, получивших ранения, экстренно госпитализировали в больницу штата Раджастан. На место происшествия была вызвана спасательная команда из Джайпура, которая использовала снотворное, чтобы усыпить леопарда и отправить его в ветеринарный центр для осмотра. В сообщении уточняется, что операция по поимке животного заняла пять часов.

Видео вторжения леопарда в магазин засняла установленная внутри камера видеонаблюдения. Запись распространилась в соцсетях и вызвала ажиотаж среди индийских пользователей, реакции которых варьируются от шуток до серьезных опасений по поводу участившихся визитов диких животных в города.

Ранее олень разгромил антикварный магазин.