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Общество

Полицейский изнасиловал двух секс-работниц, злоупотребив своим положением

В Германии полицейский принуждал проституток к интиму, угрожая штрафом и арестом
Polizei Mannheim

В Германии сотрудника полиции заподозрили в сексуальном насилии над двумя женщинами, сообщает Bild.

По версии следствия, в июне 2025 года полицейский из Мангейма проверял информацию о незаконной проституции в отеле и в ходе этой проверки общался с двумя женщинами.

Как было установлено, правоохранитель сначала пригрозил им штрафом, а затем, по их словам, предложил «другое решение». Позже мужчина вернулся к ним после службы и заявил, что арестует женщин, если они не согласятся на интимную связь.

Жертвы подчинились из страха перед последствиями. Позже они рассказали о случившемся другому полицейскому, после чего было начато расследование. Сотрудника отстранили от работы, а теперь суду предстоит решить вопрос об утверждении обвинения.

Ранее мужчина пять часов насиловал уборщицу и воткнул ей отвертку в глаз.

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